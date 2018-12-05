Сбербанк повысил предельный возраст заемщиков до 70 лет

Сбербанк повысил предельный возраст заемщика для выдачи потребительского кредита на пять лет — с 65 до 70 лет, сообщается на сайте банка.

Потребкредит выдадут при условии, что на момент окончания выплат возраст заемщика также не будет превышать 70 лет. «Ведомости» отмечают, что Сбербанк оставался одним из последних среди крупных банков, кто сохранял предельный возраст заемщиков на уровне 65 лет.

«Мы видим, что все больше россиян пенсионного возраста хотят расширять свои возможности, в том числе при помощи потребительских кредитов», — сказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова, отметив, что каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, четыре из пяти (около 80%) владеют дебетовыми картами, а 13% — кредитными. При этом, по ее словам, услугой «Мобильный банк» пользуются 63% людей старше 55 лет.

Как отмечает Интерфакс, после начала обсуждения пенсионной реформы в июне, за повышение крайнего возраста для выдачи потребкредитов неоднократно выступал глава Сбербанка Герман Греф.