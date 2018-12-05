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В Архангельской области задержали участника протестов против ввоза мусора из Москвы

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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В Ленском районе Архангельской области задержали Георгия Миняева — одного из организаторов протестов против обустройства полигона для захоронения мусора из Москвы на станции Шиес (находится рядом с границей с Вологодской областью).

По информации участников протестного движения, житель посёлка Авнюга Георгий Миняев находится в ИВС поселка Двинской Березник со 2 декабря. Его телефон выключен, страница во «ВКонтакте» удалена. Основания задержания Миняева неизвестны, сейчас активисты ищут для него адвоката.

Георгий Миняев одним из первых начал протестовать против обустройства «экотехнопарка» на станции Шиес. В августе он приковал себя наручниками к бульдозеру, работавшему на строительстве полигона. 

Напомним, 2 декабря по всей Архангельской области прошли митинги и пикеты против ввоза мусора из Москвы. К протестам присоединились активисты в Республике Коми, Петрозаводске, Москве, Петербурге и норвежском Осло.

Теги:
задержания, мусор, протесты, архангельская область, va
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