В Архангельской области задержали участника протестов против ввоза мусора из Москвы

В Ленском районе Архангельской области задержали Георгия Миняева — одного из организаторов протестов против обустройства полигона для захоронения мусора из Москвы на станции Шиес (находится рядом с границей с Вологодской областью).

По информации участников протестного движения, житель посёлка Авнюга Георгий Миняев находится в ИВС поселка Двинской Березник со 2 декабря. Его телефон выключен, страница во «ВКонтакте» удалена. Основания задержания Миняева неизвестны, сейчас активисты ищут для него адвоката.

Георгий Миняев одним из первых начал протестовать против обустройства «экотехнопарка» на станции Шиес. В августе он приковал себя наручниками к бульдозеру, работавшему на строительстве полигона.

Русский север — единый день протеста против мусорной мафии

Архангельск, Урдома, Северодвинск, Шенкурск, Онега, Яренск, Плесецк против решения чиновников и олигархов превратить их землю в гигантскую свалку для мусора из иных регионов!https://t.co/YcTMB6tfJd pic.twitter.com/WTFioVj0BF — Полина Нестерович (@Plombir_Snark) December 2, 2018

Напомним, 2 декабря по всей Архангельской области прошли митинги и пикеты против ввоза мусора из Москвы. К протестам присоединились активисты в Республике Коми, Петрозаводске, Москве, Петербурге и норвежском Осло.