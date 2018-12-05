В Кремле отреагировали на расследование «Новой газеты» о фальсификациях в Балашихе во время выборов губернатора

В Кремле видели публикацию «Новой газеты» о «каруселях» в Балашихе во время выборов губернатора Московской области. Об этом «Эху-Москвы» сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Но давайте не забывать, что там было огромное количество наблюдателей. Они тогда по идее должны были обратиться в суд, подать необходимые документы. Я не знаю, были ли такие обращения и какая у них судьба», — заявил Песков.

Он также добавил, что «выборы прошли», а официально результаты уже давно объявлены.

Ранее «Новая газета» опубликовала расследование о том, как в подмосковной Балашихе более 300 человек участвовали в так называемых «каруселях» (когда одни и те же избиратели голосуют на разных участках) и вбросах, а за всем этим наблюдали 200 членов УИК и других наблюдателей. На многих участках была сильна завышена явка: так, например, если вычесть вброшенные бюллетени, то на УИК № 553 явка избирателей составила бы 18%, а не 43%, как это было заявлено официально, а на УИК № 565 — 23% против 42,7%.

Напомним, 9 сентября на выборах губернатора Московской области выиграл Андрей Воробьев. В Балашихе была зафиксирована одна из самых высоких явок.