Правозащитника Льва Пономарева арестовали на 25 суток за пост в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

Тверской районный суд Москвы арестовал правозащитника и директора движения «За права человека» Льва Пономарева на 25 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом «Новой газете» сообщил эксперт движения Олег Еланчик.

Протокол на правозащитника составили 1 декабря. В документе говорилось, что Пономарев разместил на своей странице в фейсбуке пост с призывом поучаствовать в акции «За наших и ваших детей», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. В протоколе отмечалось, что страница правозащитника открыта к просмотру другим пользователям фейсбука и что у него более 8 тысяч подписчиков.

Защита Пономарева намерена обжаловать это решение суда.

Напомним, 28 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и Ростове-на-Дону прошли акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которые организовали родители обвиняемых. Они требовали прекратить уголовное преследование их детей. В Москве и Санкт-Петербурге мероприятия не были согласованы с властями.

Ранее Пономарева оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет 23 июля в поддержку двух фигуранток дела «Нового величия» — Марии Дубовик и Анны Павликовой. Согласно президентскому указу, во время чемпионата мира по футболу и до 25 июля любые публичные мероприятия, не согласованные с властями, были запрещены.