Украинские спецслужбы обвинили УПЦ МП в распространении брошюр, разжигающих религиозную рознь

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции Украины заявили об обнаружении литературы, «имеющей признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни», во время обысков в зданиях Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Среди прочих за последине два дня обысков изъяли 75 брошюр «Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы», о которой у СБУ уже было заключение экспертов Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз.

Брошюры, согласно экспертизе, содержат «пропаганду религиозной нетерпимости, оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями, разжигают религиозную межконфессиональную вражду и ненависть». Другим материалам, найденным при обысках, также пообещали вскоре дать оценку, их примеры СБУ опубликовала на своем сайте.

Пример изъятой листовки. Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, в начале декабря Нацполиция Украины сообщала о проведении обысков в зданиях УПЦ МП в Житомирской области Украины. Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела по ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Ранее по этой же статье сотрудники СБУ проводили обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. Он утверждал, что на него оказывается «давление со всех сторон».