Путин объяснил отказ отвечать на звонки Порошенко

Президент России Владимир Путин не отвечает на телефонные звонки от президента Украины Петра Порошенко, потому что не хочет «участвовать в его избирательной кампании», сообщил ТАСС.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом (…) Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — сказал Путин.

По его словам, Порошенко специально создает «кризисные и провокационные ситуации», ответственность за которые перекладывает на Россию, а потом хочет «тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы». «Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — заключил российский президент.

В конце ноября в Кремле заявляли, что не ответили на звонок Порошенко из-за «ряда факторов». По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, для организации таких звонков нужно учитывать совместимость графиков и анализ целей звонка.

О том, что Москва не ответила на запрос о звонке, сообщила украинская сторона. Он был сделан после того, как граждан Украины задержали в Азовском море. После этого, по словам Порошенко, он был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она поговорила с Путиным по поводу ситуации с моряками.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. В результате задержали 24 украинских матросов. Все они арестованы до 25 января.

По версии России, корабли незаконно пересекли границу, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа. Позднее власти Украины запретили на 30 суток въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.