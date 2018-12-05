В США предъявили первые обвинения фигурантам дела о «панамском досье»

В США четырем людям предъявили обвинения в налоговом мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях по делу, возбужденному из-за утечки документов фирмы Mossack Fonseca в рамках «панамского досье». Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Гражданину Панамы Франсену Оуэнсу, гражданам Германии Дирку Брауэру и Йоахиму фон Дер Гольцу и гражданину США Ричарду Гаффею предъявили обвинения по 11 пунктам. Все обвиняемые, кроме Оуэнса, находятся под арестом.

«Объявленные сегодня обвинения демонстрируют нашу приверженность делу преследования профессионалов, которые содействуют финансовым преступлениям через международные границы и налоговым мошенникам, которые используют свои сервисы», — приводит Минюст США слова помощника генерального прокурора Брайана Бенчковски.

По версии следствия, в 2000-2017 годах Оуэнс и Брауэр вступили в сговор с другими обвиняемыми и участвовали в преступной схеме по сокрытию активов клиентов Mossack Fonseca. Для этого они создавали фиктивные фонды и компании в офшорных зонах. При этом, считает следствие, имена клиентов фирмы обычно не фигурировали в учредительных документах фиктивных фондов или связанных с ними компаний, хотя они фактически имели полный доступ к активам.

Ранее обыски из-за «панамского досье» прошли в офисах банка Deutsche Bank в Германии. В немецкой прокуратуре сообщали, что основными подозреваемыми по делу являются 50-летний и 46-летний сотрудники организации. В ходе обысков изъяли документы и электронные файлы.

«Панамское досье» — это документы офшорного регистратора Mossack Fonseca. Их опубликовали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в 2016 году. В документах содержались сведения об оффшорных счетах политиков и предпринимателей.

В 2017 году ICIJ и OCCRP опубликовали «райское досье» — серию новых расследований на основе документов бермудской юридической компании Appleby, одной из крупнейших в мире фирм, предоставляющих услуги по созданию офшоров.