«Яндекс» и телеканалы «Газпром-медиа» заключили мировые соглашения по искам о пиратстве

Телеканалы «Супер» и «ТВ-3», входящие в холдинг «Газпром-медиа», и компания «Яндекс» заключили мировые соглашения по искам, поданным из-за пиратских копий сериалов, размещенных на сервисе «Яндекс.Видео», сообщает Интерфакс.

В связи с заключением сторонами соглашений судья Мосгорсуда постановила прекратить производство по искам. В рамках соглашений «Яндекс» обязуется исполнять условия антипиратского меморандума, в частности, удалять пиратские ссылки.

Судья отметила, что обеспечительные меры, ранее наложенные по ходатайству истцов, снимут после вступления решения в законную силу. Ожидается, что Мосгорсуд 6 декабря прекратит производство по двум искам телеканалов, принадлежащих «Газпром-медиа», к «Яндексу».

Напомним, 1 ноября ряд российских поисковиков и интернет-площадок, в том числе «Яндекс», Mail.ru и Rambler, подписали с «Газпром-Медиа», «Национальной медиа группой», «СТС Медиа» и другими правообладателями антипиратский меморандум. Согласно документу, они обязаны ежедневно удалять из выдачи ссылки на ресурсы, на которых, по данным правообладателей, был нелегально выложен принадлежащий им контент. Гарантом исполнения меморандума выступил Роскомнадзор.