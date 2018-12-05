Правительство утвердило новую дорожную разметку и знаки

В России появится новая дорожная разметка и знаки, которые будут обозначать «велосипедную зону», говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно новым правилам, новые зоны появятся на «тихих улицах». Скорость движения в «велосипедных зонах» ограничат до 20 км в час, велосипедисты в них получат преимущество, а пешеходы смогут переходить зону в любом незапрещенном месте.

Велосипедисты также получили право поворачивать налево на Т-образных перекрестках, где разрешено движение только налево и имеются две и более полосы движения.

Ранее Медведев подписал постановление о проведении эксперимента на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане, в рамках которого разрешается использование беспилотных автомобилей.

Медведев объяснил, что по текущим правилам для езды по дороге на автомобиле за рулем должен быть человек, поэтому «чтобы эта сказка [беспилотные автомобили] стала былью, необходимы нормативные условия».