«Не космодром построить». Матвиенко возмутилась из-за ситуации с неотапливаемыми школьными туалетами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась тем, что при «наших суровых условиях» в 600 школах Дагестана, Бурятии и Забайкальского края до сих пор нет утепленных туалетов, сообщил Интерфакс.

«Конечно, школа школе рознь, и цена вопроса по утеплению школьного туалета разная. Но тем не менее, это не космодром построить», — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко поручила сенаторам от этих трех регионов подсчитать, сколько будут стоить работы по утеплению помещений, чтобы премьер-министр Дмитрий Медведев мог выделить на это необходимые средства. «Это - здоровье детей. Ну, стыдно нам в нашей стране в который раз обсуждать эту проблему», — заключила глава Совета Федераци.

Напомним, в июле этого года Матвиенко во время рабочий поездки в столицу Забайкальский края Читу отчитала местную власть за «неухоженность и запущенность» города. По ее словам, она проявляется во всем: «дороги плохие», «газоны не пострижены: бурьяны по пояс».

Спикер Совфеда также обратила внимание властей на «раздолбанную площадь» перед местным театром: «Театр — это храм культуры и искусства, а перед храмом неработающий, бордово-красный уродище-фонтан, который 15 лет не ремонтировался. Ну это что, 1990-е годы, что ли?».