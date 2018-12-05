Пользователи Facebook и Instagram пожаловались на масштабный сбой в работе соцсетей

В работе социальной сети Facebook произошел сбой. В европейских странах пользователи жалуются на то, их выбрасывает из личных аккаунтов, после чего они не могут войти в них снова.

По данным ресурса Downdetector, наибольшее количество сообщений о сбоях поступает из Великобритании, Франции, Нидерландов, Бельгии, Польши, Австрии и Венгрии.

В России сообщений о проблемах в работе Facebook меньше — они наблюдаются только в Москве, Санкт-Петербурге и Краcноярске.

О проблемах в работе сообщают также пользователи Instagram.