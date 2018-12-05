В Роскомнадзоре предложили ввести возрастные маркировки 1+ и 3+

В Роскомнадзоре считают, что в России «остро стоит вопрос» о введении возрастной маркировки 1+ и 3+, чтобы защищать детей от информации, которая может нанести урон их психике, сообщило РИА Новости.

«Не с точки зрения запретить, а с точки зрения, что ребенку полезно, с точки зрения информационной безопасности и что должно быть рекомендовано для того, чтобы обучаться, не нанося урон своему психологическому здоровью», — сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, у детей «перемешаны» два мира: виртуальный и реальный, при этом появляются новые способы обучения, которые «отменить» невозможно, но можно ввести маркировку на них.

Напомним, впервые маркировать продукцию по возрасту стали в 2012 году после вступления в силу федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». На данный момент в России существуют категории: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.