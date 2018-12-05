На жителя Ингушетии завели дело из-за покупки «шпионских брелоков». До этого Верховный суд предлагал не наказывать за покупку такой техники в личных целях

В Ингушетии против местного жителя возбудили уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст.138.1 УК) из-за покупки им «шпионских устройств», замаскированных под брелоки, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В ведомстве сообщили, что подозреваемый 2 августа по интернету заказал три устройства, которые были предназаначены для негласного получения аудио- и видеоинформации. В октябре подозреваемый получил свой заказ на почте.

В настоящее время следствие продолжает расследование уголовного дела и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце ноября Верховный суд (ВС) предложил не наказывать за покупку «шпионской техники» для использования ее в личных целях. В суде уточнили, что если покупатель подобной техники не собирался посягать на конституционные права граждан по защите тайны личной жизни, то его действия нельзя расценивать как уголовно наказуемые.

До этого Генпрокуратура России выступила против уголовного наказания за использование шпионской техники, если в нем не было преступного умысла.

Уголовное преследование за покупку «шпионской техники» получило широкий общественный резонанс после того, как в декабре 2017 года журналист RT обратил внимание президента России Владимира Путина на попытку привлечь к ответственности фермера Евгения Васильева из Курганской области. Он заказал по интернету за 390 рублей GPS-маячок из Китая для слежения за теленком. После этого прокуратура извинилась перед Васильевым, дело против него закрыли.