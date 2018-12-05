Минюст России пообещал выплатить компенсацию участницам Pussy Riot по требованию ЕСПЧ

Российские власти выплатят компенсацию участницам группы Pussy Riot по делу о «панк-молебне», проведенном в 2012 году в храме Христа Спасителя. Эту информацию Интерфаксу подтвердили в пресс-службе Министерства юстиции России.

В ведомстве отметили, что у России нет процессуальных возможностей для обжалования решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«Власти России добросовестно относятся к вопросу исполнения всех решений ЕСПЧ независимо от того, кто их направляет», — говорится в заявлении Минюста.

Россия должна выплатить участницам Pussy Riot 37 тысяч евро в течение трех месяцев. Сумма компенсации Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой составила по 16 тысяч евро каждой, Екатерине Самуцевич — 5 тысяч евро. Власти также обязаны выплатить более 11,7 тысяч евро за судебные издержки.

В июле ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении статей Европейской конвенции, касающихся запрета пыток (ст. 3), незамедлительной доставки задержанного к судье (п. 3 ст. 5), свободы выражения мнений (ст. 10), права на справедливое судебное разбирательство (п. 1 ст. 6) и на адвокатскую защиту в случае уголовного дела (п. 3 ст. 6).

Участницы группы Pussy Riot провели свою акцию «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года. Их арестовали в марте, а в августе суд приговорил трех активисток к двум годам колонии общего режима. В октябре срок Самуцевич был заменен на условный. Срок заключения Алехиной и Толоконниковой истек в марте 2014 года.