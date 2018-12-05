В СПЧ возмутились арестом правозащитника Льва Пономарева из-за поста в фейсбуке

Члены совета по правам человека в России (СПЧ) возмущены решением Тверского суда Москвы арестовать 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 25 суток из-за поста в фейсбуке в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», говорится на сайте СПЧ.

«Мы в Совете надеемся на то, что Московский городской суд пересмотрит это необъяснимое решение», — заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

По его словам, суд может назначать любое наказание, но «любой здравомыслящий человек» понимает, что закон на то и дает очень широкий диапазон в наказаниях, чтобы «индивидуализировать его с учетом личности человека, его возраста, состояния здоровья и реальной общественной опасности содеянного».

Федотов добавил, что суд мог бы ограничиться штрафом. Другой член СПЧ Екатерина Винокурова считает, что решение суда ставит под угрозу жизнь и здоровье Пономарева. «Негуманное и несоразмерное судилище не может считаться правосудным. Надеюсь, этот позорный приговор будет пересмотрен в ближайшие дни», — сказала Винокурова.

Напомним, 5 декабря Тверской районный суд Москвы арестовал правозащитника и директора движения «За права человека» Льва Пономарева на 25 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

До этого Пономарев разместил на своей странице в фейсбуке пост с призывом поучаствовать в акции «За наших и ваших детей», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. За это на него составили протокол.

Пономарева уже штрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет 23 июля в поддержку двух фигуранток дела «Нового величия» — Марии Дубовик и Анны Павликовой.