МВД закупит к Новому году наручники «Нежность» на 26 млн рублей

Министерство внутренних дел (МВД) России закупит партию наручников «Двухзвенное» (другое название «Нежность») на сумму 26,37 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Наручники закупят у единственного поставщика — ЗАО «Научно-производственное объединение специальных материалов» (НПО СМ).

Компания обязана поставить министерству 28,6 тысяч наручников до 20 декабря. Стоимость одного комплекта с чехлом составит 922 рубля.

НПО СМ занимается производством режимных конструкций для следственных изоляторов, средств защиты от взрыва и бронезащиты и специального обмундирования. В 2017 году ее выручка составила более 1,7 млрд рублей.

БОС (браслеты оперативные специальные) «Нежность» мгновенно срабатывают при ударе по запястьям. как указано в описании, они не нарушают кровообращения и не допускают повреждения кожи. Наручники рассчитаны на пять тысяч циклов срабатывания и выдерживают нагрузку до 250 кг.