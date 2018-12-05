Список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes возглавила ирландская группа U2

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых музыкантов за период с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 года. Первые десять строчек в нем заняли:

Ирландская группа U2 (118 миллионов долларов), Британская группа Coldplay (115,5 миллионов долларов), Британский музыкант Эд Ширан (110 миллионов долларов), Американский певец Бруно Марс (настоящее имя — Питер Джин Эррандес) (100 миллионов долларов), Американская певица Кэти Перри (83 миллиона долларов), Американская певица Тейлор Свифт (80 миллионов долларов), Американский рэпер Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер)(76,5 миллионов долларов), Американская группа GunsN' Roses (71 миллион долларов), Британский музыкант Роджер Уотерс (68 миллионов долларов), Американский рэпер Дидди (настоящее имя — Шон Джон Комбс)(64 миллиона долларов).

Forbes также включил в свой рейтинг америнскую певицу Бейонсе, заработавшая 60 миллионов долларов и оказавшая в списке на 11 месте, британская группа Depeche Mode (15 место, 53 миллиона долларов) и американская певица Леди Гага, заработавшая 50 миллионов долларов и занявшая 19-ю строчку. Всего в список вошли 30 музыкальных групп и исполнителей.

Составители списка учитывали доходы музыкантов без вычета расходов на агентов, менеджеров и адвокатов. Доходы рассчитывались на основе данных системы Nielsen SoundScan, компании NPD BookScan, а также интервью с инсайдерами и оценщиками Forbes.

Прошлый рейтинг Forbes возглавил Дидди, заработавший за год 130 миллионов долларов.