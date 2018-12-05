Верховный суд отменил приговор экс-сенатору Алиханову по делу о мошенничестве

Президиум Верховного суда отменил приговор экс-сенатору от Карелии Девлету Алиханову, который обвинялся в мошенничестве с муниципальным имуществом, сообщает Интерфакс.

Собеседник агентства отметил, что Алиханов имеет право на реабилитацию из-за отмены приговора. Он также сообщил, что экс-сенатора освободят из колонии №7 в карельской Сегеже, в которой он отбывает наказание.

Адвокат Алиханова рассказал, что его подзащитного должны освободить «на днях», а в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Карелии пояснили, что осужденного освобождают после того, как соответствующие документы приходят в учреждение.

Как сообщал Интерфакс, 24 ноября 2017 года Петрозаводский городской суд приговорил Алиханова к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Суд также обязал Алиханова выплатить 8 миллионов рублей городской администрации по гражданскому иску.

В январе 2018 году Верховный суд Карелии оставил приговор Алиханову без изменения, но в ноябре российское правительство согласилось с решением Европейского суда по правам человека о незаконном содержании под стражей экс-сенатора и выплатило ему компенсацию.