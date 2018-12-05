Сотрудники ФСБ пришли с обысками в администрацию Волоколамского района Подмосковья

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски в администрации Волоколамского района Московской области, сообщил «Новой газете» активист Артем Любимов.

По его словам, обыски проходят в связи заключением бывшим и.о. главы района Андреем Вихаревым контрактов на сумму более 500 миллионов рублей, с организациями, которые с ним аффилированны. Любимов уточнил, что контракты были заключены на благоустройство площади перед вокзалом Волоколамска и дворцом спорта «Лама».

ФСБ, сообщил Любимов, в ходе обысков проводит выемку документов по муниципальным контрактам, которые заключил Вихарев.

По факту заключения контрактов Любимов подал заявление (имеется в распоряжении «Новой газеты») в Волоколамскую городскую прокуратуру. В нем активист утверждает, что «конкурсная комиссия была обязана признать заявки ООО «Дельта-Строй» (на благоустройство площади – ред.) не соответствующими требованиям аукционной документации» в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Источник РБК, близкий к руководству Волоколамского района, рассказал изданию, что в настоящее время в администрации «опечатаны отдел закупок и бухгалтерия». По информации РБК, обыски проходят в связи с подозрениями в хищении бюджетных средств.

В настоящее время Вихарев является руководителем подмосковного городского округа Истра.