В Турции переводчицу из России заподозрили в передаче секретной информации главе секты Аднану Октару

Турция заподозрила переводчицу из России Лейлу О. в передаче секретной информации главе секты Аднану Октару, сообщает газета Akşam.

Издание отмечает, что переводчица, по словам экс-членов секты Октара, передавала стенограммы встреч министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и его делегации с Россией. Турецкая прокуратура попросила у министерства иностранных дел страны предоставить ей информацию о работе с подозреваемой. В настоящее время, по данным Akşam, министерство на запрос не ответило.

168 человек, в том числе Октар, были арестованы около четырех месяцев назад. Позже правоохранительные органы Турции, отмечает Akşam, арестовали еще семь человек.

Издание Daily Sabah сообщает, что Октару предъявлены обвинения в международном шпионаже, а также в сексуальном насилии и организованной преступности. Бывшие члены его секты обвиняются в похищениях, вымогательствах, нарушении налогового законодательства и закона о борьбе с терроризмом, а также в совершении ряда других преступлений.