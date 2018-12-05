Суд Петербурга приговорил к 3,5 годам колонии фигуранта дела о подготовке теракта в Казанском соборе

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил к 3,5 годам колонии общего режима фигуранта дела о подготовке теракта в Казанском соборе города Фируза Калавурова, сообщается в telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Калавурова признали виновным в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК) и в несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК). Обвиняемый свою вину не признал.

Суд установил, что Калавуров хранил у себя тротил и отрезок специального огнепроводного шнура.

В августе другого фигуранта дела Евгения Ефимова приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Он обвинялся в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК) и приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК).

Напомним, впервые о подготовке теракта в Казанском соборе Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила в декабре 2017 года. Как выяснилось позже, эту информацию ФСБ передало Центральное разведывательное управление США (ЦРУ).

Тогда правоохранительные органы рассказали о задержании 18-летнего Евгения Ефимова, который якобы получил от неустановленного лица одобрение идеи совершить атаку на Казанский собор. Следствие утверждало, что Ефимов арендовал металлический контейнер на Лужской улице Петербурга, где изготавливал взрывчатое вещество. Позже в ФСБ заявили о задержании «помощника» Ефимова — Антона Кобеца.

Еще одного фигурната дела Шамиля Омаргаджиева суд Петербурга в июне приговорил к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей. Суд признал Омаргаджиева виновным в хранении оружия (статья 222 УК), а также в том, что он знал о готовящемся теракте, но не сообщил об этом в правоохранительные органы (статья 205.6 УК).