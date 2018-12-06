Великобритания остановила выдачу «золотых виз» до следующего года

Власти Великобритании приостановили выдачу «виз инвестора» типа Tier 1 до конца 2018 года, чтобы остановить приезд людей, получивших свое состояние незаконным путем. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на министра миграции Кэролайн Ноукс.

«Мы не будем терпеть людей, которые играют не по правилам и стремятся извлечь выгоду из системы», — сказала министр.

Выдача виз возобновится тогда, когда британские фирмы начнут проводить аудит средств, которые инвесторы хотят вложить в британскую экономику, а сами инвесторы должны будут доказать, что заработали деньги законным путем.

Согласно правилам, виза типа Tier 1 выдавалась за инвестиции в страну в размере 2, 5 и 10 млн фунтов. После ее получения и постоянного проживания в Великобритании 5, 3 и 2 года соответственно можно подать заявление на получение гражданства.

За период с августа 2017 года по август 2018 года Великобритания выдала 361 «золотую визу»: 115 гражданам Китая, россияне получили 38 таких виз, а жители Гонконга — 28. За последние десять лет британские власти выдали около 3 тысяч таких виз, при том, что 60% — гражданам России и Китая.

Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что правительство Великобритании обсуждало изменения в процедуру получения визы инвестора типа Tier 1.

«Мы пересматриваем все визы типа Tier 1, выданные до 5 апреля 2015 года, некоторые из которых были выданы богатым россиянам», — утверждал собеседник The Guardian.

Представитель правозащитной организации Transparency International Рейчел Дэвис Тека рассказала изданию, что с 2008 по 2015 годы сотни граждан России, «страны, ассоциирующейся с высоким уровнем коррупции», получили визы инвесторов без надлежащей проверки капиталов.

Так, например, в мае власти Великобритании не продлили действие визы бизнесмену Роману Абрамовичу — для продления ему нужно было пройти более строгую проверку, чтобы доказать, что он получил свое состояние легальным путем.