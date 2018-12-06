В Канаде задержали финдиректора Huawei по запросу США

Сотрудники правоохранительных органов задержали финансового директора Huawei Technologies​ Ваньчжоу Мен в аэропорту Ванкувера по запросу США. Об этом сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на Минюст Канады.

В Минюсте рассказали, что задержание произошло 1 декабря, а Ваньчжоу Мена подозревают в попытке обойти американские санкции против Ирана. В чем именно заключалась эта попытка, не уточняется.

При этом США намерены добиться экстрадиции финансового директора Huawei. Слушания по освобождению Ваньчжоу Мена под залог назначены на 7 декабря. Китай, гражданином которого является финансовый директор, выразил протест против действий канадских властей.

В Huawei отметили, что Ваньчжоу Мен совершал пересадку в Канаде, а обвинения выдвинул суд Нью-Йорка. В чем заключается их суть, в компании уточнять не стали.

Напомним, с 5 ноября вступил в силу второй пакет антииранских санкций. США прописали в санкционных ограничениях порядка 700 пунктов. Однако президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна «с гордостью обойдет» ограничительные меры Вашингтона.