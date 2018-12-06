Украинский митрополит попросил Путина освободить задержанных в Керченском проливе моряков

Митрополит Сарненский и Полесский Анатолий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков, которых задержали во время инцидента в Керченском проливе, сообщается на сайте епархии.

«Я не могу давать оценку политическим происшествиям, но мой христианский долг как архиерея Православной церкви объединенных одним Христом двух соседних народов и государств обязывает меня, как и моя христианская совесть, сострадать к пострадавшим морякам и их семьям и не молчать, когда страдают люди и их близкие», — говорится в обращении.

Митрополит попросил Путина отпустить моряков, чтобы они смогли встретить «Рождество Христово со своими любящими родными».

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. В результате задержали 24 украинских матросов. Все они арестованы до 25 января.

По версии России, корабли незаконно пересекли границу, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа. Позднее власти Украины запретили на 30 суток въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.