РБК: один из фигурантов дела о хищениях при строительстве резиденции Путина заявил о краже 30 тысяч долларов при обыске

Фигурант уголовного дела о создании преступного сообщества и хищениях на стройке в резиденции президента в «Ново-Огарево» Андрей Каминов утверждает, что после обыска в его доме пропали 30 тысяч долларов и 500 тысяч рублей, сообщило РБК.

Заявление о пропаже денег Каминов направил в Следственный комитет на имя его председателя Александра Бастрыкина 26 октября.

К выводу о том, что деньги могли быть украдены, фигурант дела пришел после того, как сравнил постановление Басманного суда об аресте своего имущества от 21 августа 2017 года, акты приема-передачи средств, протоколы их зачисления на банковский счет СК, чеки, приходные ордера, собранные в уголовном деле.

По словам Каминова, в день его задержания 21 марта 2017 года у него изъяли 8 500 000 рублей и принадлежавшие его отцу 890 тысяч рублей, однако в результате на лицевом счете их оказалось меньше.

«Поскольку денежные средства, изъятые в момент обыска, не были пересчитаны по инициативе лиц, проводивших обыск, то могу прийти к выводу, что недостающая сумма пропала именно в момент обыска и в ее хищении виновны лица, участвовавшие в этом обыске», — говорится в заявлении.

В своем обращении фигурант дела просит Бастрыкина проверить следователей СК и сотрудников ФСБ на причастность к хищению денежных средств.

Напомним, по информации в СМИ, в декабре 2012 года ФСО заключила с ФГУП «Атэкс» контракт стоимостью более 5,6 млрд рублей на строительство в Ново-Огарево резиденции главы государства. В качестве субподрядчиков были привлечены фирмы «Стройфасад», связанная с «Балтстроем», и «Стройкомплект». Причем работа над объектом должна была завершиться в ноябре 2014 года, чего сделано не было.

Уголовное дело возбудили 21 марта 2017. Оно было выделено из материалов дела о контрабанде элитного алкоголя в отношении петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко. Само дело о хищении получило гриф «совершенно секретно».