В миграционной тюрьме США скончался россиянин

В миграционной тюрьме США во Флориде от остановки сердца погиб россиянин Герман Волков, который ожидал высылки в Россию. Об этом сообщила иммиграционная и таможенная полиция США.

По информации службы, Волков умер в больнице города Джэксонвилл 30 ноября, куда его доставили спустя два дня после выписки из другой больницы.

В миграционной тюрьме США он находился с июня 2017 года. Полицейские обнаружили, что виза Волкова была просрочена, поэтому в декабре 2017 года суд в США вынес решение о его депортации, в ожидании исполнения этого решения он находился под стражей.

Это второй случай за последнее время, когда в миграционной тюрьме США погибает гражданин России. Так в ноябре в центре временного размещения нелегальных мигрантов в штате Вашингтон покончил с собой Мергенсана Амар из Бурятии.