В одну из московских школ ученик пришел с ножом. Обновлено

обновление Подростка, который пришел в школу с ножом, в присутствии родителей передали полиции, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили экстренные службы.

В одной из московских школ ученик принес нож, которым угрожал учителям, а потом заявил о намерении совершить самоубийство. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Москве.

«На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время с молодым человеком организованы переговоры», — заявили в пресс-службе.

По словам источника агентства, инцидент произошел в школе № 1359 московского района Жулебино, в которой идет эвакуация некоторых детей и сотрудников. Директор школы пообещала СМИ прокомментировать данную ситуацию позже.

«Ситуация подтверждается с учеником 10 класса. Никого он не взял в заложники. Там директор, с ним [учеником] работают психологи, подтянуты силы полиции, карета скорой помощи на месте. Все там под контролем. Большей информацией я сейчас не располагаю», — заявил РБК председатель управляющего совета школы №1359 Александр Валов.

Зимой в Перми двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а затем ударили ножами друг друга. В результате пострадали 15 человек. Через несколько дней в Улан-Удэ девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учеников. В результате были госпитализированы семь человек, в их числе и сам нападавший. Перед задержанием подросток попытался покончить с собой.