КС признал законным соглашение о границе между Ингушетией и Чечней

Соглашение о границе между Ингушетией и Чечней является законным и не противоречит Конституции, к такому выводу пришел Конституционный суд России.

В КС с просьбой проверить решение Конституционного суда Ингушетии о соглашении по границам с Чечней обращался глава республики Юнус-Бек Евкуров. КС России согласился с его доводами и постановил:

«Если граница между двумя сопредельными субъектами отсутствует, речь идет не об изменении принадлежности какой-либо территории, а об их взаимной потребности разграничить свои земли и разрешить вопрос об установлении границы».

КС также пришел к выводу, что при установлении границы с Чечней референдум в Ингушетии «не является необходимым» — КС Ингушетии в свою очередь настаивал, что соглашение о границах должно утверждаться именно плебисцитом, а не региональным парламентом.

Так, в конце ноября противники соглашения об административных границах уже подали в республиканский избирком заявку на проведение референдума. Заявители указывали, что закон фактически изменяет территорию республики, а потому принять его можно только по результатам референдума и после выяснения мнения населения муниципальных образований, границы которых меняются. Решение избиркома к данному моменту неизвестно.

Напомним, соглашение об административных границах между Чечней и Ингушетией 26 сентября подписали главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. 4 октября документ был ратифицирован и 16 октября вступил в силу.