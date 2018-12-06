Полиция начала проверку фонда «Пример интонации» режиссера Александра Сокурова
Полиция Петербурга начала проверку некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации», учредителем которого является режиссер Александр Сокуров, на предмет возможной противоправной деятельности, сообщили Интерфаксу в пресс-службе полиции. Источник РБК в городском управлении МВД уточнил, что проверка проводится «по линии борьбы с экономическим преступлениями».
Так, по данным телеканала RTVI, заявление с просьбой о проверке в марте принял отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району Петербурга. В конце сентября вышел срок проверки и уголовное дело не возбудили, однако вскоре материалы через прокуратуру вернули в правоохранительные органы для дополнительной проверки.
Телеканал со ссылкой на материалы дела утверждает, что проверка касается директора фонда Николая Янкина: его подозревают в хищениях «путем подложных финансовых документов о понесенных затратах» из бюджетов федерального и регионального уровней. В частности, субсидий комитета по культуре Санкт-Петербурга на производство фильма «Опыты», который рассказывает о работе Сокурова над своими кинолентами.
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (фонд Александра Сокурова)» был основан в 2013 году «для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве», говорится на его сайте. Там также отмечается, что фонд работает «при поддержке Министерства культуры России, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Общественного фонда Владимира Смирнова, а также киностудии «Ленфильм».