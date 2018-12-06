Адвоката крымско-татарских активистов задержали за пост в соцсетях

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали крымского адвоката Эмиля Курбединова, ему предъявили обвинение в публикации в соцсетях символик запрещенной организации (статья 20.3 КоАП). Об этом сообщил его коллега Эдем Семедляев.

Курбединова задержали по дороге из дома в офис, о своем задержании он сообщил из управления МВД. Адвокат Эдем Семедляев уточнил, что сейчас направляется к нему.

Ранее в ноябре к Курбединову в адвокатский офис приходили сотрудники Центра «Э» вместе с прокурором и вручили ему предупреждение «о недопустимости экстремистской деятельности».

В январе 2017 года Курбединов уже был арестован на 10 суток административного ареста по аналогичному обвинению. Тогда его обвинили в публикации во «ВКонтакте» в 2013 году сообщений о конференции запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

В мае прошлого года Эдема Курбединова за его деятельность наградили международной правозащитной премией Front Line Defenders: он начал работать в Крыму еще до аннексии полуострова и представлял интересы крымских мусульман, среди которых были и представители исламской партии «Хизб ут-Тахрир».