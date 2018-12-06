«Левада-центр» сообщил о росте числа обеспокоенных санкциями Запада россиян

Число россиян, которых беспокоят политические и экономические санкции стран Запада в отношении России за период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года, выросло на 15%, следует из данных опроса, проведенного «Левада-центром».

Год назад обеспокоенность санкциями в отношении России в большей или меньшей степени выразили 28% респондентов, доля опрошенных в ходе последнего исследования, которых волнуют санкции – 43%. «Не слишком беспокоят» и «совершенно не беспокоят» санкции 33% и 19% респондентов соответственно.

В ходе опроса социологи также спрашивали об отношении россиян к США, странам ЕС и Украине. «Очень хорошо» и «в основном хорошо» к США относятся 31% респондентов, к ЕС – 36 %, к Украине – 28%. При этом международная изоляция России в связи с позицией по Украине «очень беспокоит» и «довольно беспокоит» 43% опрошенных, а совершенно не беспокоит – 19%.

Опрос проводился в период с 22 по 28 ноября по репрезентативной выборке в 52 российских субъектах.

Ранее агентство Bloomberg оценило потери российской экономики от западных санкций. В частности исследователи усомнились в прогнозе правительства России, касаемо того, что к 2021 году ВВП страны вырастет более чем на 3%. По их оценкам, разница между потенциальным и фактическим развитием российской экономики составила 10%, при этом рост ВВП замедлился на 6%.