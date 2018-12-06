Deloitte: россияне сократили бюджет на празднование Нового года из-за отсутствия экономического роста

Бюджет среднестатистического россиянина на празднование Нового года составит 16,9 тысячи рублей при фактических расходах в 16 тысяч рублей, следует из исследования консалтинговой компании Deloitte, которое приводят «Ведомости».

По данным опроса, структура новогоднего бюджета с прошлого года практически не изменилась: 47% расходов пойдет на еду и напитки, 42% — на подарки, остальное — на развлечения.

Среди желанных подарков у россиян — деньги, путешествия, смартфоны и парфюмерия, но, отмечает Deloitte, они традиционно получают на Новый год шоколад и косметику. 80% женщин и 74% мужчин собираются сделать подарки сами себе.

Эксперты отмечают, что на планах потребителей сказались опасения по поводу экономической ситуации: 61% россиян считает, что российская экономика находится в состоянии рецессии (в прошлом году так думал 51% опрошенных).

Партнер Deloitte Владимир Бирюков отметил, что именно с этим связан более бережливый и рациональный подход к предновогодним тратам. По его словам, шестой год подряд новогодний бюджет среднестатистических россиян остается в пределах 16-17 тысяч рублей. В 2017 году граждане были готовы потратить на Новый год до 17600 рублей.