Адвокаты подали в ЕСПЧ жалобу на арест правозащитника Льва Пономарева

В Европейский суд по правам человека подали заявление с просьбой вмешаться в дело правозащитника Льва Пономарева, которого накануне арестовали на 25 суток. Об этом «Новой газете» рассказал один из авторов обращения адвокат Алексей Липцер.

Адвокаты отметили, что Пономарева поместили в московский спецприемник №1 сразу после вынесения приговора – т.е. до его обжалования и вступления в силу, что является незаконным и нарушает его право на свободу (статья 5 Европейской конвенции). Они также указали на проблемы со здоровьем у правозащитника: Пономареву уже 77 лет, и он страдает от ишемической болезни сердца.

Авторы обращения также оспорили сам факт привлечения Пономарева к ответственности за пост в соцсетях: по их мнению, это является нарушением права на свободу собраний (пункт 1 статьи 11 Конвенции).

Адвокаты попросили ЕСПЧ рассмотреть обращение в приоритетном порядке (в соответствии с правилом №41 регламента суда) и указать правительству России на недопустимость содержания Пономарева под арестом (согласно 39-му правилу регламента).

Алексей Липцер рассказал, что они ожидают скорой реакции от Европейского суда по правам человека. Он напомнил, что на обращение о том, что активиста Ильдара Дадина не выпускали из колонии, в ЕСПЧ отреагировали на следующие сутки после его подачи.

Напомним, 5 декабря Тверской районный суд Москвы арестовал правозащитника и директора движения «За права человека» Льва Пономарева на 25 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). 6 декабря защита Пономарева подала апелляцию на это решение в Московский городской суд.

Ранее с просьбой проверить обоснованность ареста правозащитника в прокуратуру Москвы обращались омбудсмен Татьяна Москалькова и Совет по правам человека при президенте.

Как сообщала «Новая», административный протокол на Пономарева составили из-за поста на его странице в фейсбуке с призывом поучаствовать в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. В тот день в городах России, по данным «ОВД-Инфо», задержали около 60 человек.