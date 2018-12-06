В Госдуму внесли законопроект о повышении до 21 года возраста на приобретение оружия

В Государственную думу внесли законопроект о повышении до 21 года возраста для получения разрешения на огнестрельное оружие. Соответствующий документ от группы сенаторов размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно пояснительной записке, такое право распространяется на огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовое оружие, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны, спортивное оружие, охотничье оружие и сигнальное оружие.

Исключением являются военнослужащие и представители народов, для которых охота — средство для существования.

Региональным заксобраниям предлагается предоставить право самостоятельно снижать возраст до 18 лет на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

Предложение повысить возраст для приобретения огнестрельного оружия поступило от Росгвардии после трагедии в керченском политехническом колледже.

17 октября 18-летний студент Владислав Росляков пришел на учебу с самодельными бомбами и помповым ружьем. В результате стрельбы и взрыва погибли 21 человек, более 40 получили ранения. Сам Росляков покончил с собой.

После инцидента также появилась идея ввести охрану образовательных учреждений силами Росгвардии, чтобы уменьшить число несчастных случаев. Служба выразила готовность обсуждать этот вопрос в любых форматах.