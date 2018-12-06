Автор частушек о судьях из Саратова отсудила 15 тысяч рублей за преследование по делу об экстремизме

Жительница Саратова Наталья Ковалева, которую ранее обвиняли в экстремизме из-за частушек о судьях, отсудила у министерства финансов 15 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Заводского районного суда.

Иск удовлетворен частично. Сама Ковалева требовала выплатить ей 1 млн рублей моральной компенсации.

Она отмечала, что из-за уголовного преследования была вынуждена бросить работу в Москве и вернуться в Саратов, оставшись без денег. По ее словам, только за один месяц она потеряла более 35 тысяч рублей заработной платы.

В сентябре 2018 года на Ковалеву завели уголовное дело об экстремизме (ст. 282 УК). Однако следователи не нашли в частушках женщины намерения вызвать ненависть по отношению к «судейскому сообществу», поэтому дел решили прекратить.

После этого против Ковалевой возбудили уголовное по ч. 2 ст. 297 УК (неуважение к суду) и ч. 1 ст. 298.1 УК (клевета в отношении судьи).

Ковалева опубликовала видео с частушками о судьях после того, как проиграла дело против одного из банков. Через него в 2013 году женщина перевела по просьбе мошенников 400 тысяч рублей, а потом в течение нескольких лет безуспешно пыталась вернуть их через суд.