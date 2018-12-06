«Яблоко» присудило главе Росгвардии Золотову антипремию «Золотой Ершик»
Мария ЕфимоваКорреспондент
По результатам голосования антипремию «Золотой Ершик», которую вручает Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко», получил глава Росгвардии Виктор Золотов, региональную антипремию присудили губернатору Тверской области Игорю Рудене. Об этом сообщается в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Новой газеты».
Премия присуждается ежегодно за самые абсурдные и расточительные государственные закупки.
Золотова номинировали на премию «за завышение цен на питание для Росгвардии на 1 млрд рублей», о котором рассказал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального. В августе он опубликовал расследование о закупках продовольствия для солдат Росгвардии по завышенным ценам.
В материале говорилось, что после того, как в декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии стал «Мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены на базовые продукты (например, картофель, лук, капусту) выросли в несколько раз. Владельцем «Дружбы народов», говорится в расследовании, через цепочку компаний является Борис Кантемиров, который ранее был начальником Центрального архива внутренних войск МВД. Главнокомандующим внутренними войсками МВД был Золотов.
11 сентября он записал видеообращение, в котором отверг заявления ФБК, обвинил Навального в «скудоумии» и вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную».
Навальный ответил Золотову только 18 октября, поскольку до этого находился под арестом в спецприемнике по обвинению в нарушении правил проведения публичных акций. Оппозиционер предложил чиновнику провести теледебаты на одном из федеральных каналов и дал ему на размышления неделю. «Дебаты? Я его на другое приглашал», — отреагировал Золотов, уточнив, что предлагал Навальному прийти на «спортивный поединок».
Руденя получил премию за закупку фотоаппарата Nikon D5 и дополнительных принадлежностей к нему общей стоимостью более 1,8 миллиона рублей, о чем писала в конце октября Русская служба «Би-би-си». В министерстве имущественных и земельных отношений области изданию ответили, что оборудование нужно для пресс-службы правительства, чтобы с помощью качественных фотографий развивать туризм и привлекать инвестиции в регион.
ЦАП также определил обладателей серебряных «Ершиков». Одним из них стал вице-премьер Дмитрий Рогозин «за падение пилотируемой космической ракеты “Союз-ФГ”», которая стоила, отметили в ЦАП, Она «минимум 1,7 млрд руб.» и «фрахт самолета до Самары за 3,13 млн руб», «чтобы с комфортом осмотреть место падения ракеты». Председатель подмосковного избиркома Эльмира Хаймурзина также получила премию за госзакупку 3 млн консервных крышек в подарок избирателям на выборах губернатора Московской области.
Бронзовые «Ершики» достались заместителю председателя правительства России Виталию Мутко и главе департамента ЖКХ Москвы Петру Бирюкову.
Мутко номинировали на премию за то, что стадионы к Чемпионату мира по футболу стоили на 95,2 млрд руб. дороже зарубежных аналогов, сообщили в ЦАП. Бирюков получил «Ершик» за уборку снега в Москве прошлой зимой, которая обошлась, утверждают в ЦАП, в 3,9 млрд рублей.
Премии лауреатам отправят посылками. В частности «Ершик» Золотову пошлют во владения его сына и зятя в подмосковной Барвихе, про которые сообщала «Новая газета».
В 2017 году победителями «Золотого Ершика» стали в федеральной номинации министр МВД Владимир Колокольцев (за служебный самолет стоимостью 1,7 млрд рублей), в региональной — бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова (за закупку золотых ершиков по 23 тысячи рублей за штуку).
«Золотой Ершик» учредило Молодежное «Яблоко» Санкт-Петербурга в 2008 году. Такое название антипремия получила благодаря спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, чья администрация закупила в северной столице ершики золотого цвета стоимостью 12 тысяч рублей за штуку.