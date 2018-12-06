Телеведущий Дмитрий Киселев решил провести рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле

Телеведущий Дмитрий Киселев проведет рэп-фестиваль в Коктебеле 28-30 августа 2019 года. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат. Это явление культуры, с которым мы имеем дело. Ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле», — рассказал он.

По словам Киселева, мероприятие будет проходить в течение нескольких дней на нудистском пляже.

Ранее телеведущий в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» вступился за рэперов, чьи концерты стали отменять под давлением силовых структур. Киселев заявил, что предтечей рэпа в русской поэтической традиции был поэт Владимир Маяковский, и зачитал его стихи под бит.

Поводом для дискуссии стал арест рэпера Хаски в Краснодаре. Региональная прокуратура нашла в текстах его песен призывы к суициду, насилию и экстремизму и потребовала отменить концерт. Хаски решил зачитать рэп на крыше автомобиля, после чего его обвинили в мелком хулиганстве и арестовали на 12 суток. Позднее это решение отменили.