ЦИК отказалась от идеи поставить памятник членам участковой комиссии за 3,5 млн рублей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России отказалась поставить памятник членам участковой избирательной комиссии (УИК) за 3,5 млн рублей.
«Идея не была поддержана, в том числе Эллой Памфиловой. После детального обсуждения от нее окончательно отказались», — сообщает РБК со ссылкой на заявление ЦИК.
Один из источников издания отметил, что во время обсуждения этой идеи было высказано мнение, что люди будут называть его «памятником фальсификаторам выборов».
Поставить памятник членам УИК предложил глава избиркома Амурской области Николай Неведомский.
По замыслу автора, памятник должен был представлять собой фигуры председателя УИК и девушки, которые вдвоем высыпают бюллетени из урны.
На его изготовление и установку Неведомский планировал собрать по 35 тысяч рублей со 100 человек. Поставить памятник предлагали в центре Москвы.