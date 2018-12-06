В Госдуме предложили выделять гранты частным кинотеатрам за показ российского кино

В Госдуме предложили ввести ряд мер по поддержке отечественного кинематографа, среди которых — выделение частным кинотеатрам грантов за показ российских кинофильмов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко, которая является автором предложений.

Она объяснила, что гранты могут выделяться по следующим критериям: «кто показывает больше российского кино, или кто показывает его лучше, или кто пропагандирует его лучше». По словам Драпеко, размер таких грантов может зависеть от того, сколько есть средств в том или ином муниципалитете.

Среди мер по поддержке российского кинематографа, которые предложила Драпеко, также введение системы субсидий для муниципальных кинотеатров. «Зрителя мы можем поддержать за счет того, что, предположим, будем субсидировать муниципальные кинотеатры так же, как учреждения культуры», — сказала депутат.

Она рассказала, что также нужно поддержать кинопроизводство путем субсидирования съемок. Подобная работа, по словам Драпеко, «ведется через Фонд кино». Также она отметила необходимость поддержки отечественного кинематографа через прокат. «На сегодняшний день российское кино воюет за время в кинопрокате с голливудскими фильмами», — объяснила она, добавив, что в данном случае может идти речь о квоте для показа российских кинокартин.

Ранее министр культуры Владимир Мединский предложил ввести квоты на прокат фильмов, снятых в США. «Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда», — заявил он.