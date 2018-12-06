Верховная Рада поддержала прекращение действия договора о дружбе с Россией

Верховная Рада приняла законопроект о прекращении действия Договора о дружбе и Сотрудничестве между Украиной и Россией, говорится на сайте парламента.

«За» проголосовали 277 народных депутатов, «против» — 20, никто не воздержался. 34 человека не принимали участие в голосовании.

Законопроект предполагает, что Украина не будет продлевать Договор о дружбе с Россией после 1 апреля 2019 года. Это, согласно документу, «освобождает Украину от любых обязанностей по его исполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение страны, которые возникли в результате исполнения Договора до прекращения его действия».

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами был подписан 31 мая 1997 года. Он закрепил принцип стратегического партнерства и признания нерушимости существующих границ, а также уважения территориальной целостности страны-партнера.

Законопроект о прекращении действия Договора был внесен президентом Украины Петром Порошенко 3 декабря. Этому событию предшествовал случившийся 25 ноября конфликт в Керченском проливе, когда российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. В результате задержали 24 украинских матросов. Все они были арестованы до 25 января.

По версии России, корабли незаконно пересекли границу, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа. Позднее власти Украины запретили на 30 суток въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.