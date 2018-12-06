КС отказался рассматривать жалобу Навального на засекречивание персональных данных чиновников

Конституционный суд (КС) отказался рассматривать жалобу оппозиционера Алексея Навального на отказ Росреестра предоставлять сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП) об охраняемых лицах и их родственниках. Об этом говорится в отказном определении суда от 26 ноября, на которое обратил внимание «Коммерсант».

Навальный обращался в Конституционный суд в сентябре — после того, как его иск отказались принять Таганский суд Москвы, Мосгорсуд и Верховный суд России. Он жаловался на практику применения Верховным судом ст. 7 закона «О персональных данных» — именно на нее ссылался ВС в решении по иску Навального к Росреестру из-за засекречивания в выписках имен сыновей генпрокурора Юрия Чайки.

Напомним, Алексей Навальный в прошлом году пытался оспорить в суде действия Росреестра, засекретившего сведения о сыновьях генпрокурора Юрия Чайки после публикации Фондом борьбы с коррупцией выписок об их недвижимости: в качестве правообладателей стали указываться зашифрованные аббревиатуры ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.