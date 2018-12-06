Госдума лишила неприкосновенности депутата Белоусова на закрытом заседании

Депутаты лишили неприкосновенности члена фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова и дали согласие на возбуждение против него уголовного дела, сообщает Интерфакс со ссылкой на постановление.

Данное решение парламентарии приняли в ответ на представление генпрокурора. Ведомство запрашивало разрешение на возбуждение против Белоусова дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Заседание, на котором принималось решение о лишении депутата Госдумы неприкосновенности впервые за все 25 лет работы нижней палаты парламента проходило в закрытом режиме, отмечает ТАСС. Депутаты, которые в нем участвовали, рассказали Интерфаксу, что «за» лишение Белоусова неприкосновенности проголосовали фракции «Единая Россия» и ЛДПР — 353 депутата, «против» — 21, два парламентария воздержались.

Интерфакс сообщал, что Генпрокуратура обратилась в Госдуму с просьбой принять решение о лишении Белоусова неприкосновенности в июне 2018 года. По данным газеты «Коммерсант», депутат фигурирует в деле об особо крупных взятках за предоставление подрядов на строительство дорог в Челябинской области.

По этому же делу проходит бывший губернатор региона Михаил Юревич. Он подозревается в получении взяток на 26 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК) от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и в подстрекательстве к клевете (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК) на экс-председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина.

Кроме этого, возбуждены дела о незаконном хранении оружия (в бывшей квартире Юревича был найден старинный пистолет) и взятке в 3,4 млрд рублей. Он все обвинения в свой адрес отрицает.

В начале июня Центральный районный суд Челябинска арестовал имущество бывшего губернатора Челябинской области на сумму более 3 миллиардов рублей.