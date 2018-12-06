В Москве сгорел приют для животных. Владельцы говорят о намеренном поджоге из-за конкуренции вокруг отлова

В Москве на улице Нижние Мневники сгорел приют для бездомных животных «Счастливый друг». В результате пожара погибли 14 собак и 10 кошек.

Очагом возгорания стал реабилитационный центр, где находились стерилизованные собаки и другие животные на лечении. Пламя охватило территорию площадью 200 квадратных метров. В ту ночь в горящем здании оказалось несколько десятков животных. Многих из них удалось спасти, после пожара их разместили в других отделениях приюта.

Частный приют «Счастливый друг» работает уже 4 года. Он существует на собственные средства владельцев, а также получает городские контракты на отлов и стерилизацию животных.

По словам директора приюта Светланы Комиссаровой, с соседями приют всегда уживался хорошо: сюда регулярно приходили и дети, и взрослые, чтобы увидеть и поиграть с животными. Тем не менее, сотрудники организации уверены в том, что причиной пожара стал поджог. Называется даже версия: месть конкурентов.

«В течение двух лет были бесконечные угрозы в наш адрес со стороны Ирины Тиховской,– рассказывает директор. – Она писала, что сожжет, убьет, посадит. От лица Тиховской регулярно поступало множество жалоб на деятельность приюта».

Ирина Тиховская – директор приюта «Бобик» в подмосковном Чехове, этот приют также обслуживал московские контракты по отлову и стерилизации. В сентябре этот приют оказался в эпицентре скандала: зоозащитники обнаружили там несколько сотен истощенных собак, были и мертвые. Уголовное дело так и не было возбуждено.

По словам Комиссаровой, причина разногласий с Тиховской заключалась в том, кто должен заниматься отловом безнадзорных животных на территории Новой Москвы.

«Да, я регулярно пишу жалобы на их приют, но у них действительно собаки пропадают, — сказала в разговоре с «Новой» Тиховская, – А сейчас как раз конец года – переучет собак. Вот теперь эти собаки «официально пропали». По словам Ирины, «пожар – это отмазка», чтобы списать уже несуществующих животных, за которых Комиссарова получает деньги по контрактам.

По факту возможного поджога проводится прокурорская проверка.

Иван Плотников