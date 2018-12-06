Свидетель по делу об убийстве журналистов Миронова и Роккелли в Донбассе дал показания в суде

Французский фотожурналист Вильям Рогелон выступил в суде итальянском городе Павия, где слушалось дело об убийстве в Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского правозащитника, журналиста и переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года.

Вильям Рогелон был третьим в составе группы журналистов, которая подверглась обстрелу, и в ходе обстрела получил ранение, но остался жив.

Прокурор Занончелли задал свидетелю более двадцати вопросов с целью наиболее полно воссоздать картину произошедшего. Отвечая на вопросы прокурора, Рогелон рассказал, что он, Андреа Роккелли и Андрей Миронов поехали к деревне Андреевка, которая, по рассказам, незадолго до этого подверглась бомбардировке. Свидетель отметил, что машина, в которой они ехали, принадлежала к компании VIVAT, все пассажиры были в гражданской одежде и с фотокамерами, что было хорошо видно.

В какой-то момент они остановились, чтобы сфотографировать поезд, оставленный пророссийскими сепаратистами на пересечении дороги, чтобы предотвратить наступление украинской армии. Именно в этот момент начался обстрел: «К нам подошел двадцатилетний мальчик в штатском и с испуганным выражением лица сказал Миронову, что мы должны убегать оттуда, потому что нас опознали как мишень. Мы повернули назад, к заводской стене Zeus, но не успели до нее добраться. Начались выстрелы по нам». Чтобы спастись от огня, все пятеро укрылись в роще и упали в канаву.

Далее Рогелон продемонстрировал суду небольшой видеоролик, на котором видна листва деревьев и хорошо слышен свист снарядов. Он рассказал также, что в тот момент, когда он снимал это видео, почувствовал, что ранен в ногу. Андрей Миронов тоже был ранен, несмотря на то, что у него на груди был рюкзак с фотоаппаратом, который был хорошо виден. Позже он увидел, как упал Энди Роккелли.

Рогелон не сомневается в том, что огонь по ним велся прицельно на поражение, что совпадает с версией следствия о преднамеренном нападении. Машина такси, на которой они приехали, была буквально изрешечена выстрелами, чтобы не дать возможности для спасения.

Свидетель добавил, что во время атаки Андрей и Энди вели себя спокойно, так как у обоих за плечами был опыт работы в «горячих точках». До последнего он вместе с Энди продолжали вести съемку, зная, что они умрут. Адвокат Баллерини назвала это «героическим профессионализмом».

Следующее заседание суда состоится 14 декабря. На нем будут заслушаны показания некоторых журналистов, работавших на Донбассе в мае 2014 года.

Андрей Миронов и Андреа Роккелли погибли в результате минометного обстрела недалеко от села Андреевка под Славянском, который в мае 2014 года находился под контролем пророссийских сепаратистов. Их репортаж о жизни местных жителей в условиях войны под названием «Мы не звери, не надо нас колючей проволокой обтягивать» был опубликован 19 мая 2014 года в «Новой газете».

В Италии идет судебный процесс над бойцом украинского добровольческого фронта Виталием Маркивым, которого следствие подозревает в причастности к убийству журналистов.