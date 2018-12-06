«Это очередная попытка очернить наш регион»: в Чечне ответили на доклад правозащитников об «убийствах чести» на Кавказе

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в комментарии радиостанции «Говорит Москва» назвал доклад правозащитной организации «Правовая инициатива» об «убийствах чести» на Северном Кавказе попыткой показать регион «каким-то таким пещерным обществом, где совершаются казни, расправы и нарушаются права человека».

В исследовании «Правовой инициативы», опубликованном 6 декабря и основывающемся на данных по Дагестану, Чечне и Ингушетии, утверждается, что в большинстве случаев жертвами «убийств чести» становятся женщины, это «одна из самых жестоких форм насилия в отношении женщин, семейного насилия и дискриминации по признаку пола». По мнению исследователей, в России «абсолютное большинство случаев "убийств чести" остаются скрытыми».

«О них не хотят говорить вслух, их скрывают родственники, на них стараются не реагировать правоохранительные органы, по ним применяют более мягкие наказания или, в случае невозможности сокрытия преступления, их могут выдавать за совершенные по иным мотивам деяния», — говорят авторы доклада.

Однако Умаров назвал исследование правозащитников «последней агонией так называемых либеральных сил». Он усомнился в достоверности данных, приведенных исследователями. «Пора положить конец всем этим провокациям. Мы с этим боролись, боремся и будем бороться до конца, пока этой гидре… не лишим ее многочисленных голов», — заявил Умаров.

По данным «Правовой инициативы», основывающихся на результатах социологического исследования в Дагестане, Ингушетии и Чечне, с 2008 по 2017 год произошло 33 случая, в результате которых всего были убиты 39 человек, из них 36 женщин и трое мужчин. Правозащитники утверждают, что жертвами «убийств чести» становятся преимущественно молодые незамужние девушки или разведенные, реже замужние женщины в возрасте от 20 до 30 лет.

В организации отметили, что из 33 случаев 14 дел дошло до суда, по одному из них обвиняемый был оправдан. Исследователи утверждают, что это не все случаи. «На практике лишь немногие из подобных преступлений получают известность и становятся предметом правового расследования и внимания СМИ», — заявили правозащитники.