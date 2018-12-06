Рада разрешила пограничникам стрелять без предупрежденя при атаках на украинские корабли

Верховная Рада одобрила законопроект «О прилегающей зоне Украины», который дает право морской охране Госпогранслужбы открывать огонь без предупреждения в случае вторжения или нападения на украинские корабли, говорится на сайте парламента.

Среди описанных в документе причин для стрельбы без предупреждения — отражение вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины «вооруженных военных групп», прекращение вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций, а также отражение нападения на украинские корабли и суда.

#Рада8 прийняла другому читанні та в цілому 244 голосами проект Закону «Про прилеглу зону України» #ЗП8361

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Документ также вдвое расширил зону национального контроля Украины в Черном море: прилегающей зоной страны называется полоса открытого моря, не более чем на 24 морские мили отстоящая от украинских территориальных вод (территориальные воды Украины составляют 12 миль).

Напомним, этому событию предшествовал случившийся 25 ноября конфликт в Керченском проливе, когда российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. В результате задержали 24 украинских матросов. Все они были арестованы до 25 января.

По версии России, корабли незаконно пересекли границу, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа. Позднее власти Украины запретили на 30 суток въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Ранее 6 декабря Верховная Рада также одобрила прекращение действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, предполагает, что Украина не будет продлевать договор после 1 апреля 2019 года.