В Ингушетии противникам соглашения о границах с Чечней отказали в проведении референдума

Избирательная комиссия Ингушетии отказала в проведении референдума об утверждении соглашения о границах с Чечней, сообщили РБК в пресс-службе избиркома.

От дальнейших комментариев представители избирательной комиссии отказались. Председатель инициативной группы Магомед Муцольгов рассказал изданию, что отказ объяснили неправильно указанными датами рождения и полномочиями участников группы в документе.

Ранее 6 декабря Конституционный суд России признал соглашение о границах с Чечней законным и добавил, что для установлении границы между республиками референдум в Ингушетии «не является необходимым».

Заявку на проведение референдума противники соглашения о границах подавали в республиканский избирком в конце ноября. Заявители указывали, что закон фактически изменяет территорию республики, а потому принять его можно только по результатам референдума и после выяснения мнения населения муниципальных образований, границы которых меняются. Решение избиркома к данному моменту неизвестно.

Напомним, соглашение об административных границах между Чечней и Ингушетией 26 сентября подписали главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. 4 октября документ был ратифицирован и 16 октября вступил в силу.