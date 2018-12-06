Суд освободил от наказания основателя «Смотра.ру» Эрика Давидыча. Он провел в СИЗО почти два года

Мосгорсуд отпустил из-под стражи блогера, основателя портала «Смотра.ру» Эрика Китуашвили (известного как Давидыч), который с февраля прошлого года находился под арестом по обвинению во мошенничестве с автомобильными страховками. Об этом сообщает Интерфакс.

Суд признал истекшим срок давности привлечения блогера к уголовной ответственности. Также в зале суда освободили гражданскую жену блогера Анну Каганскую.

В конце октября Президиум Верховного суда признал незаконным содержание Давидыча под стражей. До этого также же решение вынес ЕСПЧ и присудил блогеру 2,1 тысячи евро.

Напомним, основателя портала «Смотра.ру» арестовали в феврале 2016 года. 19 октября 2018 года его приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии по делу о мошенничестве со страховками автомобилей и отмывании денег. Срок получила и гражданская жена блогера — ее осудили на три года и два месяца.

По версии следствия, Давидыч инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса (Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i), после чего при помощи ложных документов получил страховое возмещение. По оценкам следствия, сумма ущерба равняется 8 млн рублей.

Сам блогер виновным себя не признает и считает, что дело против него завели из-за его расследований: в частности он снял серию роликов под названием «Давидыч на охоте», где фиксировал на скрытую камеру, как сотрудники ГИБДД берут взятки, а также публиковал видео с критикой начальника московского управления ГИБДД Виктора Коваленко.