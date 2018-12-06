Кировский суд признал незаконным ограничение Навальному на выезд из России

Октябрьский районный суд Кирова признал незаконным действия Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), которая ограничила политику Алексею Навальному выезд из России на заседание Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщается на сайте оппозиционера.

«Постановление о временном ограничении выезда из Российской Федерации признать незаконным полностью», — постановил суд.

Второе исковое требование было удовлетворено частично. Суд посчитал, что постановление о возбуждении исполнительного производства незаконно в части срока на добровольное исполнение требований. Приставы взыскали с Навального задолженность немедленно, хотя по закону это можно сделать в течение пяти дней.

В сообщении говорится, что Навальный намерен подать гражданский иск, чтобы вернуть деньги за билеты.

С ограничением при выезде из России Навальный столкнулся утром 13 ноября в аэропорту, откуда собирался вылететь в Страсбург на оглашение решения Большой палаты ЕСПЧ по делу о законности его задержаний в 2012-2014 годах. Ранее 9 ноября ФССП возбудила против него исполнительное производство. Навальному удалось выехать из страны только после оплаты долга на сумму более 2 млн рублей в пользу «Кировлеса».