Путин поручил правительству разработать поправки, позволяющие возвращать НДС при экспорте работ и услуг

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать поправки, согласно которым можно будет возвращать налог на добавленную стоимость (НДС) при экспорте услуг и работ, сообщается на сайте Кремля.

Разработать соответствующие поправки в законодательство правительству необходимо до 1 июля 2019 года. В поручении сказано, что изменения должны предусматривать «установление условий налогообложения налогом на добавленную стоимость» таких же, как при экспорте товаров.

В настоящее время, согласно статье 164 Налогового кодекса (НК) России, НДС не облагается продукция, реализуемая за пределами страны, а также товары, перечисленные в статье 149 НК. Это, в частности, некоторые лекарства и монеты из драгоценных металлов, если они являются средствами платежа.

Напомним, Путин в начале августа подписал закон о повышении ставки НДС на 2% с 1 января 2019 года. Документ внесло правительство 16 июня.

После повышения НДС в частности ожидается повышение инфляции: в 2019 году, по словам министра финансов Антона Силуанова, она составит 4,5%, что на 1,5% больше, чем ожидалось ранее. Минэкономразвития также ухудшило прогноз роста ВВП на следующий год: он должен составить лишь 1,4% вместо ранее ожидавшихся 2,2%.